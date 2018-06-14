Глава МВД: Нарастает угроза европейских синтетических наркотиков

Дилеры распространяют их через Интернет.

В Казахстане выявлено более четырех тысяч наркопрестпулений. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов в ходе отчетной встречи перед населением, сообщает МИА «Казинформ».

«За весь прошлый год и начало текущего года выявлено более четырех тысяч наркопреступлений. Особую опасность представляет афганский героин, который поступает к нам транзитом через соседние страны и переправляется дальше в Россию и Европу. По экспортным оценкам до 10% наркотиков оседает в стране транзита, мы здесь не исключение», - сказал Камуханбет Касымов.

Глава МВД добавил, что нарастает угроза европейских синтетических наркотиков.

«Дилеры распространяют их через Интернет, где не просто отследить их трафик, осложняет ситуацию собственно сырьевая база, это конопля в Чуйской долине, а в южных регионах, особенно в Кызылординской области, часть населения увлеклась культивированием индийской конопли. За три года выявлено 154 плантации, изъято более 215 тонн этой конопли. Не случайно на эту проблему недавно обратили внимание и депутаты Мажилиса», - подытожил он.

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