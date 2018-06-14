Можно ли получить отсрочку по уплате налогов

В Налоговом кодексе предусмотрен ряд норм, позволяющих налогоплательщику выплачивать обязательные платежи государству с максимальной выгодой для себя.

В ДГД по г.Алматы рассказали о нормах закона позволяющих изменить сроки уплаты налогов и обязательных выплат, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечено в сообщении ДГД, по состоянию на 1 июня 2018 года сумма долга по налогам перед бюджетом налогоплательщиков города Алматы составляет 38,5 млрд. тенге. Большая часть недоимки - 32,8 млрд. тенге или 85,2% приходится на юридические лица и индивидуальных предпринимателей (ИП), тогда как сумма недоимки физических лиц составила 5,7 млрд. тенге.

«В свою очередь, органы государственных доходов обязаны применять способы и меры принудительного взыскания задолженности. Однако, в целях оздоровления общего климата, в «новом» Налоговом кодексе РК предусмотрены нормы, позволяющие изменение сроков уплаты налогов и плат. Так, введены понятия отсрочки - позволяющей перенести срок единовременной уплаты налогов до шести месяцев, и рассрочки – предоставляющей возможность поэтапной уплаты налогов в срок до трех лет (с 2018 год этот срок увеличен с 12 месяцев до 3 лет). Рассрочка предполагает ежемесячную или ежеквартальную уплату налогов и плат равными долями. Условия и порядок предоставления отсрочки и рассрочки уплаты налогов предусмотрены статьей 51 Налогового кодекса», – отметили в ДГД Алматы.

Как сообщили в ведомстве, за 5 месяцев 2018 года, по городу Алматы уже получили рассрочку 26 НП на сумму 1,3 млрд. тенге, которые будут поэтапно погашать свою задолженность в течении 3–х лет. В 2017 году сроки уплаты налогов перенесли 69 налогоплательщиков на сумму 2,4 млрд. тенге, в 2016 году – 31 лиц, на сумму 1,1 млрд. тенге.

Преимуществом является свобода от ограничения в распоряжении своими банковскими счетами и имуществом должника, за исключением имущества предоставленного в качестве залога.

«Также упрощена сама процедура предоставления отсрочки или рассрочки путем введения принципа «одного окна» при оказании услуги. Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки будет приниматься налоговым органом по месту нахождения налогоплательщика, либо по месту уплаты налогов и (или) плат. Вместе с тем, новым Налоговым кодексом сохранены нормы, предусматривающие изменение сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов и (или) плат под залог имущества налогоплательщика и (или) третьего лица, и (или) под банковскую гарантию», – дополнили в ДГД.

Кроме того в Департаменте государственных доходов по г.Алматы сообщили, что налогоплательщику, финансовое положение которого не позволяет уплатить налог и (или) плату в установленный срок, однако имеются достаточные основания полагать, что возможность их уплаты возникнет в течение срока, на который предоставляется отсрочка или рассрочка, может быть предоставлена отсрочка или рассрочка сроком до трех лет, в установленном законом порядке.

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