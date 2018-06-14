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На торговой площадке госзакупок выставили товары из секс-шопа

Лот ушел с молотка за 175 тыс. тенге.

Фото : e-auction.gosreestr.kz14 июня 2018, 12:55

Сегодня на торговой площадке госзакупок выставили товары из секс-шопа, сообщает Zakon.kz.

На продажу выставили товары интимного характера: 25 вибраторов, 15 смазок, 35 таблеток для повышения мужской потенции.

Лот ушел с молотка за 175 тыс. тенге. Стартовая цена лота была 250 тыс. тенге.


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