Лот ушел с молотка за 175 тыс. тенге.

Сегодня на торговой площадке госзакупок выставили товары из секс-шопа, сообщает Zakon.kz.

На продажу выставили товары интимного характера: 25 вибраторов, 15 смазок, 35 таблеток для повышения мужской потенции.

Лот ушел с молотка за 175 тыс. тенге. Стартовая цена лота была 250 тыс. тенге.

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