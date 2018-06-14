На торговой площадке госзакупок выставили товары из секс-шопа
Лот ушел с молотка за 175 тыс. тенге.
Фото : e-auction.gosreestr.kz14 июня 2018, 12:55
Сегодня на торговой площадке госзакупок выставили товары из секс-шопа, сообщает Zakon.kz.
На продажу выставили товары интимного характера: 25 вибраторов, 15 смазок, 35 таблеток для повышения мужской потенции.
Лот ушел с молотка за 175 тыс. тенге. Стартовая цена лота была 250 тыс. тенге.
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