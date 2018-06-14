Алматинцев призвали не обкидывать яйцами памятник героям-панфиловцам

Общественный совет Алматы обеспокоен участившимися фактами вандализма в парке имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев.

Общественный совет города Алматы осудил действия вандалов, регулярно совершающих кражи букв и звезд с мемориала Славы в парке имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев и призвал неравнодушных граждан объединить усилия против подобных противоправных действий, передает Zakon.kz.

С прошлого года было зарегистрировано свыше 5 фактов осквернения памятников в парке 28 панфиловцев. Кроме того, прошлой осенью и вовсе были разрушены постаменты с названиями городов-героев, сам Мемориал был ранее обкидан яйцами и кусками торта. Только в мае этого года было произведено 2 кражи позолоченных букв с постаментов.

«Памятники – это культурное наследие, память народа и имеет право на почитание и существование. Героизм наших отцов и дедов, погибших на полях сражений, являются для нас предметом гордости, оптимизма и образцом мужества для подражания. Данные акты вандализма надо рассматривать, как сознательное действие против духовности и нравственного здоровья общества» - отметила секретарь Общественного совета Алтынай Кобеева.

Она призвала неравнодушных граждан объединить усилия против подобных противоправных действий и не допустить осквернения памяти тех, кто геройски сражался за нашу свободу.

«Мы знаем, что ДВД г. Алматы проводит расследование и уверены, что преступники будут найдены и понесут наказание» - заключила А.Кобеева.

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