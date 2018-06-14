Олимпийская команда школьников Восточного Казахстана – лучшая в стране

Команда школьников Восточного Казахстана являются обладателями почетного звания «Лучшая олимпийская команда Республики Казахстан».

В Восточном Казахстане чествовали одаренных детей и лучших преподавателей. Аким области Даниал Ахметов вручил ценные призы детям и денежные сертификаты учителям. Отметим, на протяжении 10 лет олимпийская команда школьников ВКО признана самой лучшей в Казахстане, передает Zakon.kz.

80 лучших детей – призеры республиканских и международных интеллектуальных олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов собрались в главном административном здании области. В круглом зале областного акимата обычно проводит встречи, отчитывает чиновников сам Даниал Ахметов. Но, здесь дети взяли все «в свои руки». Задавали вопросы, рассказали о существующих проблемах, даже высказали свои предложения. К слову, 14-летний чемпион мира по шахматам Арыстан Исанжулов подчеркнул, почему бы наряду с ІТ не открыть и шахматные классы. В свою очередь глава региона поручил заместителю изучить вопрос об открытие шахматных классов в школах и колледжах области.

- Твоя идея по открытию шахматного класса в регионе мне очень нравится. Поручаю изучить этот вопрос. В этом году в ВКО открываем 277 классов робототехники, а также ІТ-классы. Готовим преподавателей и программистов. В рамках областной программы «Менің мектебім» оснащаем школы современным оборудованием. Вы – будущее нашей страны и наш долг создать современные условия для вашей учебы и развития, - отметил Даниал Ахметов.

Команда школьников Восточного Казахстана являются обладателями почетного звания «Лучшая олимпийская команда Республики Казахстан». Этот учебный год для детей был особенно результативным. В копилке региона 35 золотых, 55 серебряных и 67 бронзовых медалей международных и республиканских интеллектуальных соревнований. Стоит отметить, что в области созданы все условии для развития потенциала детей. К примеру, Маргулан Курманов победитель республиканской олимпиады по истории Казахстан, был в составе участников областного слета юных краеведов и туристов. Данный проект программы «Рухани жангыру» позволил детям воочию увидеть Берельские курганы, Шиликтинскую долину, также посетить комплекс Ак-баур и крепость-монастырь Аблайкит. Для юных историков и краеведов в этом году также организована летняя школа археологов, в рамках которого они примут участие в раскопках под руководством ведущих археологов страны.

Завершилась задушевная встреча чествованием самых лучших школьников. Всем были вручены кубки и ценные призы – ноутбуки, смартфоны, планшеты. Лучшим учеником года стал учащийся 10 класса специализированного лицея для одаренных детей «Білім инновация» Нурлыхан Копенов. Он является членом национальной сборной РК по химии, 3-х кратный победитель Республиканских олимпиад, призер международной Менделеевской олимпиады по химии и многих других соревновании.

- Я очень рад этой встрече. Безусловно, она дает нам импульс. Хочу от имени всех учеников области выразить слова благодарности нашему Президенту Нурсултану Абишевичу и акиму области за поддержку, за условия, которые они нам создают. В будущем, я хочу получить высшее образование в сфере нано и биотехнологии, затем вернутся в любимый город и трудиться во блага страны, - говорит Нурлыхан Копенов.

В этот день глава региона чествовал также учителей, которые усердно участвуют в процессе обработки «юных алмазов». Им были вручены денежные сертификаты и благодарственные письма. Вечер продолжился праздничным балом.

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