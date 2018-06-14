Как выбрать любой госномер для авто

Процесс выбора номера напоминает покупку "симки" мобильной связи

Как выбрать любой государственный номер для своего автомобиля, рассказал портал "Колеса".

Услуга свободного выбора номера стала доступна с 11 июня.

Однако, как отмечает издание, в спецЦОНах наблюдается наплыв посетителей. К примеру, в 16:00 очередь состояла из 151 человека, в 17:30 — из 158 в Астане. В Алматы в этот же момент клиентов было в два с лишним раза больше, до 350 человек.

Талончик на стойке, как обычно, выдают после беглой проверки имеющихся документов. Сверка теперь не нужна, поэтому, если на первый взгляд всё в порядке, можно начинать ждать своей очереди к оператору. Однако здесь (как это часто выясняется позже) многих подстерегает ловушка. Для снятия и постановки авто на учёт требуют, по крайней мере в Астане, действующий техосмотр. Но поскольку сегодня необязательно иметь при себе распечатку диагностической карты, отсутствие техосмотра всплывает не на ресепшн, а уже во время приёма документов оператором. Это особенно грустно, если учесть, что за время ожидания в очереди техосмотр можно было успеть пройти.

Проверьте техосмотр заранее:

- Зарегистрируйтесь на https://eisto.kz, это займёт пару минут и чуть позже сэкономит вам тысячу тенге. На сайте можно не только проверить техосмотр, но и перерегистрировать старый техосмотр на новый госномер. Минутное дело, но «помогайки» на выходе из автоЦОНа предложат вам сделать это за 1 000 тенге.

- Если вы зарегистрированы на сайте egov.kz с подтверждением телефонного номера, то можете отправить по номеру 414 СМС с текстом «Техосмотр (номер ГРНЗ)», «Techosmotr (номер ГРНЗ)», «Техникалык байкау (номер ГРНЗ)», Tehnikalyk baikau (номер ГРНЗ), 8 (номер ГРНЗ). Например, «Техосмотр 381exa01». Ответ придёт в виде СМС.

- Проверить наличие техосмотра можно через мобильное приложение Egov.

На момент снятия транспортного средства его владелец не должен иметь задолженности по налогам. Чтобы наверняка убедиться в отсутствии последней, лучше заранее посетить управление государственных доходов того района, в котором зарегистрирована машина и взять там соответствующую справку. Проверка, например, на официальном сайте Комитета государственных доходов возможна и даже необходима, но ошибок в базах тьма. В качестве иллюстрации — личный пример Сергея:

Оператор сверяется с базами данных, и если все документы действительно в норме и долгов у вас нет, машину снимают с учёта, и доходит очередь до самого интересного — выбора нового номера!

Процесс выбора номера напоминает покупку "симки" мобильной связи, то есть вам дают выбрать номера из категории обычных, что есть в наличии, — в спецЦОНе или РЭО. Выбор — бесплатно, если речь идёт об обычных сочетаниях цифр, останется только уплатить базовую пошлину 2.8 МРП. А VIP-номера только за большие деньги.

Номера, имеющиеся в наличии, оператор в спецЦОНе выводит на экран, обращённый к посетителю. Можно полистать страницы, если выбор велик. В Астане номеров было мало, страница была одна — 21 номер на выбор. На всё ушло меньше минуты — ткнул в 347VZA. Что сказать, более-менее красивых сочетаний цифр, не говоря уже о зеркальных или с хотя бы с одним ноликом, в списке не оказалось. И вот ведь забавно, со мной вместе под конец дня осталось 10 человек, ожидающих номеров. И такого числа «свободных» номеров точно не хватит на следующие утро и день. Где остальные?

Логично предположить, что количество госномеров, имеющихся в ЦОНе, в разное время может быть разным. Как пояснила изданию пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД РК Ирина Лукьянина-Костерева, каждый спецЦОН обычно заказывает одновременно по тысяче номерных знаков одной серии, когда запас истощается. Сказать, что, например, по утрам или по понедельникам выбор будет больше, нельзя. Тут уж как кому повезёт.

Сейчас ведутся работы по реализации функционала выбора цифр неповышенного спроса через специальные терминалы, без необходимости обращения к оператору. Они уже закуплены и будут установлены в течение месяца.

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