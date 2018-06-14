В Алматы пассажирский автобус "пустился в свободное плавание"

Во время этого инцидента никто не пострадал.

В Алматы автобус без водителя снес забор частного дома, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла в мкр.Горный гигант по ул.Жамакаева.

Как рассказал владелец дома, чей забор впоследствии пострадал, водитель автобуса 70 маршрута приехал на конечную остановку, развернулся и вышел, забыв поставить на ручной тормоз. Стоявший под горку пассажирский транспорт покатился. Переехав через дорогу, чудом не столкнувшись со встречным авто, автобус выехал на тротуар и врезался в забор частного дома. Многотонная машина снесла клумбу с цветами, повредила камеру наблюдения и чудом не повредила газовую трубу.

К счастью, ни на тротуаре, ни во дворе дома не было людей. Во время этого инцидента никто не пострадал.

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