Якубович о зрителях: Такое ощущение, что они приходят туда жрать

Все бросаются к барабану и съедают все, что принесли.

Ведущий "Поле чудес" раскрыл секрет своей диеты и в очередной раз "прошелся" по зрителям своей программы, передает Комсомольская правда.

- Я готов ответить всего на один вопрос, который волнует всю страну много лет. «Куда девается жратва?!» Докладываю. Мы печатаем 150 пригласительных билетов, но я никогда за 27 лет не видел, чтобы в зале было 150 человек. Обычно это 300-400, было и больше тысячи! Я проверял – все с билетами. Как такое возможно, непонятно. Как только заканчивается съемка, я имею только одну задачу – успеть выскочить из студии. Потому что все бросаются к барабану и съедают все, что принесли. Причем, это надо видеть. Пирожные засовываются в карманы, за пазуху… Творится что-то невероятное. Администраторы только и орут: "Осторожно, детей не задавите!" Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Всё сметается, - рассказал ведущий Леонид Якубович.

При этом сам Якубович не скрывает, что очень любит вкусно поесть. К сладкому равнодушен, а вот за "соленый огурец Родину продаст!".

- Лучшая диета- это мотивация, - подметил Леонид Аркадьевич. - И я ее себе придумал. У меня и давление, и сахар зашкаливали. Я весил 102 кг! У меня шеи не было, я своих колен не видел. И вот однажды я стоял утром перед зеркалом и вдруг сообразил: через три месяца мне с женой и дочкой ехать на море, а я – жирное нечто. Они - две красотки, которые будут меня стесняться. «Нет, они не будут стесняться! Они будут мной гордиться,» - сказал я себе. Как только я это решил, я потащился по Вариной просьбе на ее тренировку по теннису. Помню, пришел, сел на лавочку, вытер пот. Тут ко мне подошел тренер, предложил тоже попробовать. Я взял ракетку, четыре раза махнул – меня под руки отвели обратно к скамейке. И с этой секунды я стал ходить играть в теннис чуть ли не каждый день. Сейчас я вешу 78 кг, - отметил он.

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