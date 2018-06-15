В Шымкенте Mercedes сбил несовершеннолетнего

Ребенок доставлен в реанимационное отделение.

11 июня на одной из улиц Шымкента водитель Mercedes совершил наезд на несовершеннолетнего, сообщает Zakon.kz.

В результате ДТП ребенок с различными травмами доставлен в реанимационное отделение.

"По факту наезда на пешехода в ДВД начато досудебное расследование по статье УК РК "нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортными средствами", - сообщили в ДВД ЮКО.

В отношении водителя избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Назначены экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!