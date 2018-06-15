Назначен вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК

Им стал Ержанов Аманияз.

Постановлением правительства Ержанов Аманияз Касымович назначен на должность вице-министра оборонной и аэрокосмической промышленности РК, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт главы кабмина.

Аманияз Ержанов родился в 1960 г. в Западно-Казахстанской области. В 1982 г. окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт, в 1987 г. — Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, в 2001 г. — Казахскую государственную академию управления. Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1982 г. главным инженером-гидротехником совхоза Красноярский Тайпакского района Уральской области.

В различные годы работал советником, помощником заместителя премьер-министра РК, директором департамента Государственного таможенного комитета РК, заведующим сектором Государственной комиссии РК по борьбе с коррупцией, начальником таможенного управления по Атырауской области, первым заместителем председателя агентства таможенного контроля РК.

В 2005–2006 гг. — государственный инспектор Отдела госконтроля и организационной работы Администрации Президента РК. 2006–2007 гг. — заместитель акима Карагандинской области.

В 2007–2012 гг. — заместитель Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии министерства индустрии и новых технологий РК, председатель Комитета промышленности МИНТ РК. С февраля 2012 по август 2017 г. — заместитель председателя Комитета таможенного контроля министерства финансов РК. С августа 2014 г. по март 2017 г. занимал должность председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства по инвестициям и развитию РК.

С марта 2017 г. — заведующий отделом индустриально-инновационного развития Канцелярии премьер-министра РК.

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