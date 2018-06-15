До 120 военных от РК войдут в миссию ООН в Ливане и в подразделения Вооруженных сил Индии

Это позволит казахстанским военнослужащим приобрести боевые навыки и проверить боеспособность казахстанского подразделения в природно-климатических условиях Ближнего Востока.

На совместном заседании обеих палат парламента (Мажилиса и Сената) депутаты одобрили предложение об отправке до 120 военнослужащих Вооруженных сил РК для участия в миссии Временных силы ООН в Ливане и в составе подразделения Вооруженных сил Индия, передает корреспондент Zakon.kz.

«С 1 января 2017 года РК осуществляет работу в Совете безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) в качестве непостоянного члена. В политическом обращении к Совбезу ООН заявлено, что Казахстан намерен увеличить число своих военных наблюдателей и миротворцев в миссиях ООН по поддержанию мира», - напомнил министр обороны РК Сакен Жасузаков.

По его словам, направление контингента в миссию ООН не только внесет значительный вклад в укрепление международной безопасности, но и укрепит авторитет Казахстана как ответственного члена международного сообщества, в том числе в свете подведения итогов непостоянного членства РК в Совбезе ООН.

«В этом контексте изучен и проработан вопрос направления миротворческого подразделения Вооруженных сил РК в миссию ООН в Ливане. Участие в данной операции позволит Вооруженным силам РК отработать вопросы взаимодействия и планирования применения войск в рамках коалиционной группировки, приобрести боевые навыки, характерные для миротворческой и гуманитарной операции, проверить боеспособность казахстанского подразделения в природно-климатических условиях Ближнего Востока», - пояснил глава ведомства.

«На основании изложенного, в соответствии со ст. 53 Конституции РК вношу предложение о направлении миротворческого контингента - до 120 военнослужащих Вооруженных сил РК для участия в миссии Временных сил ООН в Ливане и в составе подразделения Вооруженных сил Республики Индия. Президент РК Нурсултан Назарбаев», - зачитал министр.

Депутаты поддержали данное предложение.

«Вопросы есть? Нет. Нам необходимо принять постановление по данному вопросу. Необходимо включить режим голосования. Результаты на экран. Постановление принято», - заключил спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин.

Ксения Давыдова, Астана.

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