В Алматы открылся Центр непрерывной интенсивной реабилитации для детей с ДЦП

Центр призван аккумулировать лучшие отечественные и мировые методики, проводить непрерывную интенсивную реабилитацию и Occupation-терапию.

Сегодня в Алматы открылся Центр интенсивной реабилитации и раннего вмешательства для детей с диагнозом ДЦП, на базе которого будет создан ресурсно-образовательный центр для обучения специалистов со всего Казахстана. Новый центр рассчитан на оказание бесплатной помощи детям от 0 до 14 лет и расположен по адресу: ул. Нурпеисова 2А передает zakon.kz.

Центр призван аккумулировать лучшие отечественные и мировые методики, проводить непрерывную интенсивную реабилитацию и Occupation-терапию.

Особое внимание будет уделено проекту «Раннее вмешательство». Один из принципов — мультидисциплинарный подход, командная работа в интересах и на благо каждого ребенка. Задача национальной важности — подготовка квалифицированных специалистов для всех регионов Казахстана. Этим будет заниматься ОРЦ (Образовательно-ресурсный центр).

Детский церебральный паралич — это актуальная для Казахстана проблема. Причин, приводящих к инвалидности детей, достаточно много, одна из них — поздняя диагностика, как следствие — позднее начало лечения и реабилитации. В стране отсутствует сама система непрерывной, комплексной эффективной реабилитации и раннего вмешательства.

В Казахстане официально зарегистрировано более 14 000 детей с ДЦП. Каждый год регистрируется более 4 000 новых случаев заболевания. Это значит, что из 100 000 детей, в среднем, каждые 84 ребенка имеют этот диагноз. При этом максимальный уровень заболеваемости ДЦП приходится на Алматы и Астану (150 и 125 человек на 100 000 населения до 14 лет). Из регионов по этому показателю лидируют Атырауская (108,3 на 100 000) и Жамбылская области (107 на 100 000).

Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова: «Наш Фонд с самого своего основания помогает особенным детям. Так на нашу программу «Аутизм. Мир один для всех» учредителем выделено 12,5 миллионов долларов. Конечно, мы не могли не откликнуться на просьбу АРДИ. При этом идея создания ресурсно-образовательного центра показалась нам здравой, ведь именно распространение передового международного опыта во многом способствует решению проблемы реабилитации детей с ДЦП. Я желаю центру и Асие Тахавиевне успехов на этом поприще. Уверен, все будет сделано на самом высшем уровне».

Проект осуществляется при финансовой поддержке Фонда Булата Утемуратова (выделено 330 000 000 млн тенге) и ЧФ «Благотворительный Фонд «Позитив Үміт» (реконструкция и передача в безвозмездное пользование здания площадью 1 500 м2), а также при участии ОБФ «ДОМ» Аружан Саин.

Контакты для связи:

Елизавета Дёмина, менеджер по коммуникациям, +7 775 774 39 89, dyomina@utemuratovfund.org

О Фонде Булата Утемуратова /www.utemuratovfund.org/

Фонд Булата Утемуратова основан в начале 2014 года. Миссия Фонда — помогать Казахстану становиться лучшим местом для жизни людей сегодня и в будущем, содействуя развитию здравоохранения, образования и культуры. Идея создания Фонда принадлежит его учредителю и Председателю Попечительского совета – Булату Жамитовичу Утемуратову.

Булат Утемуратов — дипломат, бизнесмен, меценат. Входит в топ казахстанского списка Forbes. Ключевой пайщик группы компаний «Верный капитал», владеет банками Форте и Касса Нова. Сфера деловых интересов покрывает финансы, телеком и медиа, гостиничный бизнес, недвижимость, природные ресурсы, транспорт и логистику, производство строительных материалов, потребительские товары и услуги. Общественная деятельность Булата Утемуратова направлена на развитие образования, поддержку спорта, продвижение культурных ценностей и содействие здравоохранению. С 2007 года является Президентом Федерации тенниса Казахстана. Активно развивает большой теннис, вложил более 65 миллионов долларов собственных средств в становление национальных сборных страны, развитие детского тенниса и строительство теннисной инфраструктуры во всех крупных городах.

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