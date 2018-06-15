Как казахстанцы отметят первый День домбры

Это исторический момент. И в рамках празднования 20-летия будет организовано огромное мероприятие 1 июля на площади Казак елi - Мажагулов.

День домбры отметят в Казахстане массовыми гуляниями и народными концертами. Об этом сегодня на пресс-конференции в Астане рассказал руководитель управления культуры и спорта акимата Астаны Болат Мажагулов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что ранее в столице у монумента «Байтерек» проводились флэш-мобы с участием 500 домбристов. Тогда городские власти увидели заинтересованность в таких мероприятиях у населения и резонанс.

«Это исторический момент. И в рамках празднования 20-летия будет организовано огромное мероприятие 1 июля на площади Казак елi. На это мероприятие уже зарегистрировалось 1300 участников. Люди, которые просто умеют держать домбру и хотят быть со всеми вместе в этот день», - сказал он.

Для тех, кто не живет в столице или не может приехать 1 июля подобные концерты будут организованы по всей стране, на главных городских площадях.

«На самом деле, поучаствовать каждый кто может держать домбру, может играть то, что захочет. Они могут составить один большой сводный оркестр и сыграть одно произведение. Будут организованы большие народные гуляния, специально для этого мы привозим в Алматы музей национальных инструментов, чтобы показать историю развития музыкальных инструментов и процесс их преобразования. Также будут выставлены и показаны инструменты изготовленными современными мастерами», - сказал Мажагулов.

Начало мероприятия в Астане запланировано на 12 часов дня.

Татьяна Ковалева, Астана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!