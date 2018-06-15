Ключи от квартир и премии получили актюбинские медики к празднику

Также медработники получили грамоты и благодарственные письма акима области, нагрудные знаки Министерства здравоохранения РК.

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Торжественное собрание прошло с участием представителей Министерства здравоохранения РК, зарубежных партнеров, медицинской общественности области, сообщает zakon.kz.

- Благодаря поддержке Главы государства система здравоохранения Казахстана вышла на новый качественный уровень оказания медицинских услуг населению. Свыше 10 тысяч медицинских работников нашей области вносят весомый вклад в развитие отечественной медицины, способствуют внедрению прогрессивных методов лечения. В результате вашего неустанного труда удалось достичь улучшения основных показателей здоровья: продолжительность жизни населения увеличена до 73,8 лет, рост рождаемости составил 3,6%, общая смертность снижена на 10,9%. С открытием регионального медкластера значительно расширен объем высокотехнологичных медицинских услуг, оказываемых населению Западного региона, - подчеркнул аким области, поблагодарив медиков за сложный, но благородный труд.

Отличившиеся работники медицинской сферы были награждены грантами и премиями по 500 тысяч тенге. Шестерым представителям самой благородной профессии были вручены ключи от квартир. Районные медицинские учреждения получили сертификаты на приобретение новых санитарных машин. Кроме того, медработники получили грамоты и благодарственные письма акима области, нагрудные знаки Министерства здравоохранения РК.

Отметим, что медицинская общественность вносит весомый вклад в реализацию акции «Бақытты бала», которая проводится в регионе в рамках Года счастливого детства. Сегодня счета пятерых воспитанников Алгинского детского дома были пополнены на 100 тысяч тенге каждый.

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