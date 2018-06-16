Прокурор, расследовавший дело генерала Аманбаева, сам попал под суд

Расследование уголовного дела в отношении правоохранителей велось по статьям о привлечении невиновного к ответственности и распространении заведомо ложной информации.

Предварительное слушание по делу старшего помощника генпрокурора РК Куралбека Рахметова и следователя департамента внутренних дел Алматы Михаила Решетова началось в Алмалинском районном суде Алматы, передает корреспондент Sputnik.

Уголовное дело Рахметова и Решетова расследовалось по статьям "Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности" и "Распространение заведомо ложной информации".

Мужчины подозреваются в том, что без достаточных доказательств незаконно привлекли к ответственности 25 лиц. Следствие установило: Рахметову неоднократно указывали на отсутствие доказательств, ранее было принято решение о прекращении дела в отношении экс-сотрудников правоохранительных, фискальных органов и других лиц из-за отсутствия состава преступления.

"Куралбек Рахметов предан суду по статьям 28 — частям 2, 3, 412 — части 2 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), 412 — части 2, 28 — частям 2, 3, 414 — части 1 (заведомо незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей), 28 — части 2, 415 (принуждение к даче показаний), 416 — части 6 (фальсификация доказательств и оперативно-розыскных, контрразведывательных материалов), 146 — части 2 пункту 3 (пытки), 362 — части 4 пункту 3 (превышение власти или должностных полномочий), 274 — части 2 пунктам 1, 2, 3 (распространение заведомо ложной информации). Михаил Решетов предан суду по статьям 412 — части 2, 362 — части 4 пункту 3, 274 — части 2 пунктам 1, 2, 3", — объявила судья Ирина Путилова.

Между тем в суде выяснилось, что у подсудимого Рахметова нет адвоката.

"Ваша честь, давайте начнем, я не нуждаюсь в адвокате, я готов защититься сам, я сам квалифицированный юрист, мне адвокат не нужен", − заявил сам Рахметов.

Однако судья посчитала необходимым назначить адвоката подсудимому.

"В связи со сложившейся ситуацией с защитой подсудимого Рахметова суд считает необходимым объявить перерыв для назначения защиты подсудимому Рахметову", — сказала судья.

Рахметов возглавлял следственную группу по делу экс-главы финансовой полиции Алматы Амирхана Аманбаева, которого впоследствии признали виновным в создании и руководстве ОПГ, отмывании денег и осудили на 14 лет лишения свободы.

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