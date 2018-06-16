В Костанае горела больница, эвакуировали 29 человек

Жертв и пострадавших нет.

В Костанае произошел пожар в областной больнице, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Воспламенение началось в кабинете на шестом этаже.

Пожар удалось ликвидировать в 10:27. 29 человек эвакуировали.

Обошлось без жертв и пострадавших.

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