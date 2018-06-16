Звезда Евровидения спел песню "Отан Ана"

Кристиан Костов спел дуэтом с оперной певицей Майрой Мухамедкызы на концерте памяти Батырхана Шукенова.

Российский и болгарский певец Кристиан Костов исполнил песню на казахском языке и рассказал, как он справился с этой непростой задачей, сообщает Sputnik Казахстан.

Занявший второе место на "Евровидении" в 2017 году Кристиан Костов спел композицию "Отан Ана" Батырхана Шукенова. Казахский язык для молодого исполнителя не чужой: его мама – казашка.

"Казахский язык я понимаю. Я в Астане пятый раз, и каждый раз пою на казахском. Но это одни и те же песни. А "Отан Ана" для меня это что-то новое. Я считаю, что казахский язык безумно музыкальный. Это, наверное, один из немногих языков, в котором нет дробления на слова, а есть дробление на слоги. То есть одно слово перетекает в другое незаметно. Это дает столько возможностей для написания песен. Я учусь на композитора и могу сказать, что это безумно все упрощает. Наверное, поэтому казахские песни настолько красивы", — сказал Костов перед выходом на сцену на вечере памяти Батыра в Астане.

Костов во второй раз выступил на одной сцене с казахстанскими исполнителями. В 2012 году ему посчастливилось спеть с Батырханом Шукеновым, а спустя шесть лет его песню Кристиан спел в Астане с оперной певицей Майрой Мухамедкызы.

"Я не знаю, что сказать, кроме того, что я чувствую себя счастливчиком. Ведь я имел и имею возможность петь с мэтрами, лучшими из лучших", — отметил Костов.

Во время выступления Костов не смог сдержать эмоции и прервал исполнение песни, сказав, что сильно переживает. Вместе с залом он начал петь "Отан Ана" заново и сорвал аплодисменты.

На вопрос появятся ли в репертуаре Костова песни на казахском, артист ответил, что "не принадлежит себе". Однако вычеркивать эксклюзива на казахском из списка не стоит, добавил он.

"Я больше пишу на английском, потому что у меня международный контракт. Поэтому, не могу сказать что-то определенное. Но я никогда не говорю никогда", — с улыбкой ответил Костов.

Кристиан Костов был одним из фаворитов вокального конкурса "Евровидение" в 2017 году. Он занял на конкурсе второе место.

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