В Алматы в воскресенье перекроют улицы
В это воскресенье в Алматы состоится очередной велопробег.
Фото : kolesa.kz16 июня 2018, 18:38
В Алматы Сейфуллина, Абая и Шевченко закроют 17 июня. Движение будет ограничено для велопробега в воскресенье c 8:30, передаёт сайт Колёса.
В это воскресенье в Алматы состоится очередной велопробег. Для его участников перекроют участки проспектов аль-Фараби, Сейфуллина, Абая и Достык, а также улицы Шевченко и Муканова.
Стартуют велосипедисты от БЦ «Нурлы Тау» в 9 утра, а финишируют у театра драмы имени М. Ауэзова.
Организаторы отмечают, что это седьмой по счёту велопробег в 2018 году. Всего же их запланировано более двадцати.
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