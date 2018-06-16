Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы в воскресенье перекроют улицы

В это воскресенье в Алматы состоится очередной велопробег.

Фото : kolesa.kz16 июня 2018, 18:38

В Алматы Сейфуллина, Абая и Шевченко закроют 17 июня. Движение будет ограничено для велопробега в воскресенье c 8:30, передаёт сайт Колёса.

В это воскресенье в Алматы состоится очередной велопробег. Для его участников перекроют участки проспектов аль-Фараби, Сейфуллина, Абая и Достык, а также улицы Шевченко и Муканова.

Стартуют велосипедисты от БЦ «Нурлы Тау» в 9 утра, а финишируют у театра драмы имени М. Ауэзова.

Организаторы отмечают, что это седьмой по счёту велопробег в 2018 году. Всего же их запланировано более двадцати.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты
Это надо видеть!