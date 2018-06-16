В Алматы в воскресенье перекроют улицы

В это воскресенье в Алматы состоится очередной велопробег.

В Алматы Сейфуллина, Абая и Шевченко закроют 17 июня. Движение будет ограничено для велопробега в воскресенье c 8:30, передаёт сайт Колёса.

В это воскресенье в Алматы состоится очередной велопробег. Для его участников перекроют участки проспектов аль-Фараби, Сейфуллина, Абая и Достык, а также улицы Шевченко и Муканова.

Стартуют велосипедисты от БЦ «Нурлы Тау» в 9 утра, а финишируют у театра драмы имени М. Ауэзова.

Организаторы отмечают, что это седьмой по счёту велопробег в 2018 году. Всего же их запланировано более двадцати.

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