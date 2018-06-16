Головкину предлагают провести бой в России
16 июня 2018, 20:34
Эту возможность обсуждали с Головкиным устно.
Генеральный секретарь Федерации Умар Кремлёв заявил, что обсуждал с Геннадием Головкиным возможность проведения боя в России, сообщает Sports.kz.
— Нам бы хотелось организовать у нас бой Геннадия Головкина. Хотим, чтобы Россия была центральной площадкой серьезных профессиональных и олимпийских боев.
— По Головкину имеются наметки?
— Да, мы устно с ним проговаривали эту возможность. Предложения можно обсуждать.
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