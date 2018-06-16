В центре Москвы такси въехало в толпу людей

В результате инцидента пять человек доставлены в больницу. Водитель машины задержан.

Автомобиль такси въехал в толпу людей около Гостиного двора в центре Москвы, в результате пострадали семь человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"В районе дома 4 на улице Ильинке автомобиль такси врезался в дорожный знак, после чего въехал в толпу людей. По предварительным данным, пострадали семь человек", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и причины аварии, а также состояние пострадавших устанавливаются.

Самого водителя задержала полиция.

"Предварительная причина ДТП - не справился с управлением. Водитель задержан, доставлен в территориальный отдел полиции. Проводится проверка", - сообщили в ГУ МВД.

Источник в экстренных службах города добавил, что пять пострадавших доставлены в больницу.

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