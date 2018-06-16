В Астане машина сбила мужчину и ребенка и врезалась в станцию велопроката
Они доставлены в больницы для проведения полного осмотра.
Фото : inform.kz16 июня 2018, 23:00
Мужчину и ребенка сбила автомашина на перекрестке в Астане, передает МИА «Казинформ».
По информации управления здравоохранения города Астаны, машина скорой помощи доставила пострадавшего мужчину в городскую больницу №1, а девочку во №2 городскую детскую больницу.
«Они доставлены в больницы для проведения полного осмотра. Диагноз не тяжелый, опасности для жизни нет», - рассказала пресс-секретарь столичного управления здравоохранения Айгерим Ардак.
По словам очевидцев, ДТП произошло на пересечении улиц Сауран и Алматы. Автомашина сбила мужчину и ребенка и врезалась в станцию велопроката.
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