Иван Дычко нокаутировал американца в первом же раунде

Казахстанский боксер Иван Дычко (5-0, 5 КО) провел шестой бой в профессионалах, сообщает Sports.kz.

В рамках вечера бокса в Сент-Питерсберге (штат Флорида, США) он встретился с 32-летним американцем Майклом Марроне (21-8, 15 КО). Для Дычко это был первый восьмираундовый бой в карьере. Поединок завершился победой казахстанца нокаутом в первом раунде. Таким образом, Иван победил в шестой раз, а Марроне потерпел девятое поражение.

Ранее глава промоутерской компании Fire Fist Boxing Promotions Джоди Калигуайр, который организовывал этот вечер бокса, называл Дычко будущим чемпионом мира и признавался, что он «на седьмом небе от счастья», что казахстанский боксер выступит в его карде.

Пять предыдущих боев Иван также завершил досрочно: трижды он отправлял своих соперников в нокаут в первом раунде и дважды — в третьем.