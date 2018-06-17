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Россельхознадзор забраковал шпроты из Казахстана

Как сообщает служба, это связано с обнаружением бензапирена в консервах.

Фото : ИА Красная весна17 июня 2018, 12:28

Россельхознадзор ввёл режим усиленного лабораторного контроля продукции казахстанского предприятия ТОО "J.F.M. company", сообщает "Интерфакс-Казахстан".

Как сообщает служба, это связано с обнаружением бензапирена в консервах шпрот, вырабатываемых на этом предприятии. Опасное вещество было обнаружено подведомственными Россельхознадзору лабораториями.

Бензапирен обладает канцерогенными свойствами.

Ранее, Россельхознадзор ввёл запрет на поставку молочной продукции с трёх казахстанских предприятий. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору подозревает Казахстан в реэкспорте белорусского сухого молока, к качеству которого у службы много претензий. Это подозрение связано с тем, что в 2018 году Казахстан резко увеличил поставки этой продукции в РФ.


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