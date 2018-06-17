Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Осужденный за тяжкое преступление сбежал из колонии в Акмолинской области

Осужденный сбежал 17 июня из учреждения в городе Степногорск.

Фото : Алмас Садубаев МВД17 июня 2018, 13:46

Осужденный за тяжкое преступление сбежал из колонии в Акмолинской области, сообщает zakon.kz, со ссылкой на официального представителя МВД Казахстана Алмас Садубаева.

Осужденный сбежал 17 июня из учреждения в городе Степногорск Акмолинской области.

"17 июня из учреждения ЕЦ-165/18 в Степногорске совершил побег осужденный за совершение тяжкого преступления Касенов Е.Ж. Органами внутренних дел проводятся комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению его местонахождения и задержанию", - сообщил Садубаев.

26-летний сбежавший был осужден за убийство, изнасилование и кражу к 24 годам лишения свободы.

На трассах подежурят посты, все машины проверяются.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты
Это надо видеть!