Осужденный за тяжкое преступление сбежал из колонии в Акмолинской области
Осужденный сбежал 17 июня из учреждения в городе Степногорск.
Фото : Алмас Садубаев МВД17 июня 2018, 13:46
Осужденный за тяжкое преступление сбежал из колонии в Акмолинской области, сообщает zakon.kz, со ссылкой на официального представителя МВД Казахстана Алмас Садубаева.
Осужденный сбежал 17 июня из учреждения в городе Степногорск Акмолинской области.
"17 июня из учреждения ЕЦ-165/18 в Степногорске совершил побег осужденный за совершение тяжкого преступления Касенов Е.Ж. Органами внутренних дел проводятся комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению его местонахождения и задержанию", - сообщил Садубаев.
26-летний сбежавший был осужден за убийство, изнасилование и кражу к 24 годам лишения свободы.
На трассах подежурят посты, все машины проверяются.
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