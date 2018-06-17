Осужденный сбежал 17 июня из учреждения в городе Степногорск.

Осужденный за тяжкое преступление сбежал из колонии в Акмолинской области, сообщает zakon.kz, со ссылкой на официального представителя МВД Казахстана Алмас Садубаева.

Осужденный сбежал 17 июня из учреждения в городе Степногорск Акмолинской области.

"17 июня из учреждения ЕЦ-165/18 в Степногорске совершил побег осужденный за совершение тяжкого преступления Касенов Е.Ж. Органами внутренних дел проводятся комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению его местонахождения и задержанию", - сообщил Садубаев.

26-летний сбежавший был осужден за убийство, изнасилование и кражу к 24 годам лишения свободы.

На трассах подежурят посты, все машины проверяются.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!