Пассажирский поезд сошел с рельсов в Жамбылской области
По предварительным данным, происшествие случилось в Жамбылской области между станциями Отар и Чу.
Фото : Instagram17 июня 2018, 14:42
Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Жамбылской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС РК.
По имеющимся сведениям, с пути сошло 8 вагонов пассажирского поезда №9, Байтерек. Известно, что есть пострадавшие. По словам официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова, спасатели находятся на пути к месту инцидента.
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