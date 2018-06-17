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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Жамбылской области

По предварительным данным, происшествие случилось в Жамбылской области между станциями Отар и Чу.

Фото : Instagram17 июня 2018, 14:42

Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Жамбылской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС РК.

По имеющимся сведениям, с пути сошло 8 вагонов пассажирского поезда №9, Байтерек. Известно, что есть пострадавшие. По словам официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова, спасатели находятся на пути к месту инцидента.

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