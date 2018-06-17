В Жамбылской области поезд сошел с рельсов
Для расследования инцидента создана специальная комиссия при Комитете транспорта МИР РК.
Фото : YouTube17 июня 2018, 16:54
17 июня 2018 года в 13 часов 25 минут произошел сход 8 пассажирских вагонов пассажирского поезда № 9, сообщением «Астана-Алматы» (из них 2 вагона опрокинулось), сообщает zakon.kz.
На месте работают подразделения спасателей и бригада экстренного реагирования.
В Департаменте по ЧС Жамбылской области организована горячая линия. Номера телефонов: 51-35-75, 51-41-67.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4923809-5bf7f32a73214984c3d290d41bc6dbaf
Сейчас читают
Читайте также