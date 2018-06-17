В Жамбылской области поезд сошел с рельсов

Для расследования инцидента создана специальная комиссия при Комитете транспорта МИР РК.

17 июня 2018 года в 13 часов 25 минут произошел сход 8 пассажирских вагонов пассажирского поезда № 9, сообщением «Астана-Алматы» (из них 2 вагона опрокинулось), сообщает zakon.kz.

На месте работают подразделения спасателей и бригада экстренного реагирования.

В Департаменте по ЧС Жамбылской области организована горячая линия. Номера телефонов: 51-35-75, 51-41-67.

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