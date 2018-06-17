В ЮКО состоялось открытие ультасовременного аквапарка «FONTAN»

Территория аквапарка занимает 2 гектара. Здесь расположено 8 водных горок.

Сегодня в самом центре города Шымкент открылся аквапарк «FONTAN». На торжественном открытии принял участие аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев где поздравил гостей и жителей города, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

«Сегодня мы являемся свидетелями радостного события. Аквапарк, построенный согласно всем международным требованиям, оборудован по последней технологии. Отмечу, что на сегодняшний день, в городе увеличивается количество мест для отдыха горожан. В частности, накануне ввели в эксплуатацию побережье реки Кошкар-ата прошедшее реконструкцию, где в настоящее время расположены места для купания. Подобные работы найдут свое продолжение», - сказал Жансеит Кансеитович.

Следует подчеркнуть, что территория аквапарка занимает 2 гектара. Здесь расположено 8 водных горок. Среди них 2 горки, высотой 22 метра являются самыми высокими в республике. Кроме того, здесь расположена самая длинная в СНГ водная горка. Необходимо отметить, что аквапарк «FONTAN» - самый большой детский водный городок Средней Азии, включающий в себя волновой и взрослый бассейны, оснащенные специальным подогревом.

По словам предпринимателя, в зоне отдыха работой обеспечены около 200 человек. В сутки способен оказывать услуги для более 2 тысячи посетителей.

В ходе мероприятия организованы развлекательные программы и конкурсы для детей и взрослых. Вечер продолжился концертной программой с участием звезд эстрады Казахстана.

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