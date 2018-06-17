10-летний мальчик пропал в Костанайской области
У ребенка нет с собой телефона.
Фото : http://alau.kz17 июня 2018, 20:41
Ориентировки с розыском 10-летнего Сурена Авагяна распространяют волонтёры, сообщает zakon.kz со ссылкой на alau.kz.
Мальчик пропал в посёлке Затобольск. Он вышел из дома в 12.00 и до сих пор не вернулся. Ребёнка ищут его родители. У друзей мальчика нет. Нет у него с собой телефона. Особые приметы: волос каштановый, карие глаза,среднего телосложения Был одет: синие спортивные штаны, камуфляжные штаны, темно синие кроссовки, кепка зелёная с чёрным.
Всех кто обладает информацией о пропавшем просьба сообщить по +7 707 197 1848.
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