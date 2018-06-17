Первая гей-свадьба в королевской семье: кузен Елизаветы II выходит замуж

Однако ближайшие родственники жениха, принц Эдвард и его супруга Софи, отказались присутствовать на торжестве "из-за большой занятости".

55-летний двоюродный брат королевы Елизаветы II лорд Ивар Маунтбаттен впервые в истории семьи сыграет однополую свадьбу с 55-летним Джеймсом Койлом. Об этом сообщает Life.ru.

Маунтбаттен решился на такой шаг после 16 лет брака и рождения троих детей. С будущим супругом он познакомился три года назад на швейцарском горнолыжном курорте Вербье. До этого года они скрывали свои отношения от родственников и решились на признание только сейчас.

По данным издания, бракосочетание мужчин одобряют дети и члены королевской семьи. Но ближайшие родственники Маунтбаттена, принц Эдвард и его супруга Софи, не будут присутствовать на торжестве.

— Я никогда не думал, что выйду замуж за мужчину. Это потрясающе, я никогда не был так счастлив. Я искренне люблю Джеймса, и он знает меня лучше, чем кто-либо другой на этой планете, — признался мужчина.

Ивар Маунтбаттен, его бывшая жена и будущий супруг Джеймс Койл

Предполагается, что первая королевская гей-свадьба состоится уже этим летом. Празднование будет скромным и пройдёт в сельском имении лорда в графстве Девон. На него приглашены только близкие друзья и родственники будущего семейства. Под венец мужчин поведёт бывшая супруга Маунтбаттена — Пенни.

Как рассказали будущие молодожёны, их свадьба будет вне традиций — на женихах не будет смокингов, они не будут танцевать первый танец, а вместо свадебного торта подадут гостям сыр.

Напомним, 19 мая обвенчались принц Гарри и Меган Маркл в часовне святого Георгия на территории Виндзорского замка. На церемонии присутствовало более 2,5 тысячи гостей, среди которых футболист Дэвид Бекхэм с супругой, теннисистка Серена Уильямс, актёр Джордж Клуни и другие.

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