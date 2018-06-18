Два квадроцикла столкнулись лоб в лоб, погибли четверо

Ни у водителей, ни у пассажиров не было шлемов.

Два квадроцикла столкнулись по дороге в поселок Верхняя Сысерть в Свердловской области. Есть погибшие и пострадавшая, пишет НТВ.

Очевидцы сообщают, что квадроциклы столкнулись лоб в лоб на узкой проселочной дороге. Погибли два молодых человека и две девушки, еще одна молодая женщина госпитализирована. Фото с места трагедии опубликованы в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что ни у водителей, ни у пассажиров не было шлемов.

В МВД России по Свердловской области сообщили «Интерфаксу», что сейчас на место столкновения квадроциклов работают полицейские, которые установят обстоятельства инцидента.

По предварительной информации, разбившиеся квадроциклы принадлежали вице-президенту холдинга «Русская медная компания» по финансам Максиму Щибрику. Среди погибших в ДТП — его дочь.

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