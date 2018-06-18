Будущее жилье по доступным ценам

Своя квартира мечта каждого жителя не только нашей столицы, но и всего Казахстана.

1 июня Правление Жилищно-строительного кооператива «Коркем Tower», в честь празднования 20-летия города столицы, для гостей и жителей города запускает акцию по привлечению паевых взносов, с целью строительства многоквартирного жилого комплекса «Коркем Tower» расположенного в г.Астана по адресу ул.Орынбор 5, передает Zakon.kz.

В чем преимущество привлечения паевых взносов:

- возможность рассрочки, с условием первоначального паевого взноса 60% от общей стоимости будущего жилья (в среднем 4 800 000 тенге, в последующем ежемесячный платеж будет составляет от 130 000 тенге);

- отсутствие необходимости подтверждения доходов;

- минимальный пакет документов;

- ускоренные сроки оформления;

- возможность досрочного погашения;

- для будущих членов кооператива, желающих сэкономить почти 1 миллион тенге, цена за 1 квадратный метр при 100 % оплате 240 000 тенге;

- возможность заключения договора от ЖСК с Застройщиком по приобретению будущей квартиры в чистовой отделке.

Более подробную информацию по условиям рассрочки и акции можно получить по телефону 8 (7172) 602-600 8 (7172) 302 000

Своя квартира мечта каждого жителя не только нашей столицы, но и всего Казахстана. Делаем мечту доступной.

* ниже указанные картинки являются примерами интерьерных решений

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