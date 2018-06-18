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Землетрясения в Японии: пострадали 200 человек

Погибли три человека.

Фото : xakac.info18 июня 2018, 11:13

Число пострадавших во время сильного землетрясения на западе Японии превысило 200 человек, сообщает РИА Новости.

Погибли три человека.

По данным телеканала NHK, среди погибших 9-летняя девочка в городе Такацуки.

Землетрясение с магнитудой 6,1 произошло утром, сила подземных толчков составила шесть из семи баллов по японской системе.

Фото: www3.nhk.or.jp


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