Землетрясения в Японии: пострадали 200 человек
Погибли три человека.
Фото : xakac.info18 июня 2018, 11:13
Число пострадавших во время сильного землетрясения на западе Японии превысило 200 человек, сообщает РИА Новости.
Погибли три человека.
По данным телеканала NHK, среди погибших 9-летняя девочка в городе Такацуки.
Землетрясение с магнитудой 6,1 произошло утром, сила подземных толчков составила шесть из семи баллов по японской системе.
Фото: www3.nhk.or.jp
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