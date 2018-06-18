Тенге резко ослаб в понедельник

Доллар покупают/продают за 338,3-339,3 тенге, евро - за 392,3-394,3 тенге, рубль - за 5,36-5,41 тенге.

Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.

По итогам утренних торгов, средневзвешенный курс доллара составил 338,17 тенге при общем объеме 88,7 миллиона долларов. Минимальная цена за доллар составила 337,7, максимальная - 338,56.

Курс валют в обменниках: доллар покупают/продают за 338,3-339,3 тенге, евро - за 392,3-394,3 тенге, рубль - за 5,36-5,41 тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!