Дожди и грозы ожидаются в Казахстане

Температура воздуха в северных регионах будет на 1-3 градуса ниже нормы, а на остальной территории она будет выше на 3-5 градусов.

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 19-21 июня, сообщает Zakon.kz.

Так, смещающиеся один за другим циклоны и связанные с ним атмосферные фронты будут вызывать дожди с грозами, град, усиление ветра 15-20 м/с, на юге с пыльной бурей в большинстве областей республики. Температура воздуха в северных регионах будет на 1-3 градуса ниже нормы, а на остальной территории она будет выше на 3-5 градусов.

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