Тимур Сулейменов высказался о своем отношении к криптовалютам

Вопрос неоднозначный, - отметил министр.

Глава Минэкономики относится к криптовалюте сдержаннее, чем к блокчейну, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Блокчейн и криптовалюты являются сейчас широко и подробно обсуждаемым явлением нашей жизни. Нам глава государства дал четкое поручение, чтобы мы отработали, посмотрели международный опыт, посмотрели, как мы можем применить новейшие технологии у нас. Здесь мы работаем совместно с государственными органами. В рабочую группу входят и Нацбанк, и Минфин и МФЦА. Смотрим. Но так как международного опыта не так много и он достаточно сильно разнится: в некоторых странах криптовалюты признаны полностью, в некоторых запрещены вообще. Поэтому какого-то единого вектора и направления трудно нам задать. Но эта работа продолжается», - отметил министр, отвечая на соответствующий вопрос во время отчетной встречи с населением.

Он отметил, что к криптовалютам у него отношение сдержаннее, чем к блокчейну, потому как сложно определить, кто является эмитентом.

«С криптовалютами вопрос сложнее, потому что валюта призвала отражать мощь и способность того или иного эмитента отвечать по своим обязательствам. Потому что на всех практически валютах это написано, что они обеспечиваются Национальным банком, страной. В случае с криптовалютой сложно определить, кто является эмитентом, и насколько они могут выполнять свои обязательства, не говоря о сложности процесса эмиссии самой криптовалюты. Поэтому вопрос неоднозначный, у меня более сдержанное отношение нежели к блокчейну. Тем не менее, мы эту работу ведем, и в течение этого полугодия у нас будут уже рассмотрены эти вопросы на совете по экономической политике при премьер-министре», - рассказал он.

При этом, по его словам, технологию блокчейн необходимо развивать.

«Это необходимо реализовывать, начиная с нотариата и заканчивая налоговыми вещами, НДС и так далее», - пояснил он.

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