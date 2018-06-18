В Таразе дети подожгли 6-летнего мальчика

Ребенок находится в реанимации.

Несчастный случай произошел в Таразе 17 июня, передает zakon.kz со ссылкой на ИА «ZhambylNews».

«Во время игры с легковоспламеняющейся жидкостью при невыясненных обстоятельствах был облит и подожжен детьми 6-летний мальчик», - отмечается в пресс-релизе ДЧС Жамбылской области.

В настоящее время с ожогами ІІ и ІІІ степени (18% тела) малыш госпитализирован. Мальчик находится в реанимации 2-й городской больницы, в ожоговом отделении. Его состояние врачи оценивают, как средней тяжести, отметили в управлении здравоохранения акимата Жамбылской области.

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