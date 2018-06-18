В Таразе дети подожгли 6-летнего мальчика
Ребенок находится в реанимации.
Фото : zhambylnews.kz18 июня 2018, 12:50
Несчастный случай произошел в Таразе 17 июня, передает zakon.kz со ссылкой на ИА «ZhambylNews».
«Во время игры с легковоспламеняющейся жидкостью при невыясненных обстоятельствах был облит и подожжен детьми 6-летний мальчик», - отмечается в пресс-релизе ДЧС Жамбылской области.
В настоящее время с ожогами ІІ и ІІІ степени (18% тела) малыш госпитализирован. Мальчик находится в реанимации 2-й городской больницы, в ожоговом отделении. Его состояние врачи оценивают, как средней тяжести, отметили в управлении здравоохранения акимата Жамбылской области.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4923914-ba227969cb5a5807465867954bfb78d2
Сейчас читают
Читайте также