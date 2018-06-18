Осужденный в Беларуси казахстанец вернулся на родину

Здесь ему предстоит отбыть оставшуюся часть наказания.

Генеральной прокуратурой Республики Беларусь удовлетворено ходатайство о передаче осужденного казахстанца Андрея Карпенко для дальнейшего отбывания им наказания на родине, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу главного надзорного ведомства Казахстана.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре РК, в 2017 году Карпенко был признан судом Кобринского района Брестской области виновным в незаконном перемещении наркотического средства через госграницу Республики Беларусь. Приговором суда ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

После оглашения приговора, осужденный обратился в Генпрокуратуру РК и попросил перевести его на родину для дальнейшего отбывания наказания. В результате работы, проведенной сотрудниками казахстанского надзорного органа, стало возможным удовлетворить ходатайство Андрея Карпенко и сегодня он был этапирован из Беларуси на территорию Казахстана. Сейчас мужчина водворен в изолятор временного содержания города Астаны.

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