Каким вузам разрешено выпускать медиков

Конкурс по медицинским специальностям сохраняется ежегодно.

В Минздраве прокомментировали вопрос открытия медицинских факультетов в многопрофильных вузах, передает Zakon.kz.

В ответе на депутатский запрос в ведомстве пояснили, что несмотря на то, что за последние 5 лет потребность в медицинских кадрах снизилась на 32%, отрасль здравоохранения по-прежнему испытывает дефицит врачебных кадров. Сегодня дефицит составляет 2840по незанятым штатным единицам (по предварительным данным статистики на 01.01.2018 г.), часть из которого сформировалась за счет ежегодного естественного убытия кадров (2,6 % от общего числа врачебных кадров).

Сегодня восполняют потребность в кадрах с высшим образованием 5 государственных медицинских вузов (Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Медицинский университет Астана, Карагандинский государственный медицинский университет, Государственный медицинский университет города Семей, Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова), 2 негосударственных вуза (Казахстанско-Российский медицинский университет, Южно-Казахстанская медицинская академия), 4 факультета в составе многопрофильных организаций образования (Международный казахско-турецкий университет имени А. Ясави, Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Академия "Болашак", Каспийский общественный университет), имеющие лицензии на образовательную деятельность по медицинским специальностям.

На 2018-2019 учебный год государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием по медицинским специальностям предусмотрен в количестве 2700 мест, из них по клиническим специальностям 2500 мест (общая медицина, стоматология, педиатрия) и по неклиническим специальностям - 200 мест (фармация, общественное здравоохранение, сестринское дело). При этом, ежегодное число претендентов на медицинские специальности в среднем составляет от 15000 до 20 000 человек.

Анализ приема в медицинских ВУЗы показывает, что ежегодно традиционно сохраняется конкурс по медицинским специальностям, так в 2017 году конкурс на 1 место по специальности «Стоматология» составил 15,24 на казахское отделение, 17,0 на русскоязычное отделение, "Фармация" - 9,6 и 5,35; "Общая медицина" - 3,1 и 1,7, соответственно. В 2017 году по итогам конкурса самые высокие проходные баллы были определены по медицинским специальностям: стоматология (131 балл), фармация (130 баллов), общественное здравоохранение (129 баллов), общая медицина (128 баллов), педиатрия (126 баллов).

"Вместе с тем, существующая материально-техническая база медицинских вузов (ППС, места в общежитиях, учебная литература и др.) является недостаточной для реализации полноценной учебной и клинической подготовки обучающихся и, соответственно, приводит к снижению качества предоставляемых образовательных услуг и несоответствию предъявляемым требованиям при лицензировании образовательной деятельности. В этой связи, открытие медицинских факультетов в других многопрофильных университетах даст возможность предоставить соответствующие условия для подготовки медицинских кадров, а также будет способствовать междисциплинарному взаимодействию и созданию новых специальностей, таких как IT-техник, IT- генетик и др. Кроме этого, это позволит улучшить обеспеченность медицинскими кадрами регионов и решить вопрос дефицита кадров в регионах", - сообщили в минздраве.

В ведомстве отметили, что примером многопрофильных университетов, в состав которых входят медицинские факультеты, являются АОО "Назарбаев Университет", Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Международный казахско-турецкий университет имени А.Ясави, Академия "Болашак", Каспийский общественный университет.

"На сегодня по итогам разрешительного контроля Комитета по контролю в сфере образования и науки министерства образования и науки Республики Казахстан Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова и Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева получилилицензию на образовательную деятельность по специальности "Общая медицина". В состав комиссии по предлицензионной оценке вошли представители министерства здравоохранения РК. Процесс обучения студентов медицинских вузов независимо от формы подготовки осуществляется на основе Государственных общеобязательных стандартов медицинского образования Республики Казахстан, утвержденных министерством", - сообщили в министерстве здравоохранения.

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