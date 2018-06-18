Кто оплатит установку общедомовых приборов учета тепла алматинцам

Лишь в 63% многоквартирных домов стоят общедомовые счетчики тепла.

Кто будет оплачивать установку общедомовых счетчиков в домах алматинцев. Об этом рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» в акимате Алматы.

В Министерстве по инвестициям и развитию 7 июня завершили заслушивание акиматов областей, городов Астана и Алматы по региональным планам приборизации и полномасшабной технической инвентаризации многоквартирных жилых домов. В результате заслушивания подписано 16 Дорожных карт, согласно которым в 190 пилотных домах в 16 регионах, а это более 15 тысяч квартир, будут установлены общедомовые приборы учета.

Как пояснили в управлении энергетики и коммунального хозяйства Алматы, дорожная карта по мегаполису предусматривает оснащение многоквартирных домов 2500 общедомовыми приборами учета тепла.

«Установка начнется с августа этого года согласно поручению акима Алматы. Финансирование проекта осуществляется посредством конкурса по финансовому лизингу, итоги которого в настоящее время подводятся. Общедомовые приборы учета тепла будут приобретены за счет потребителей, но с предоставляемой возможностью рассрочки на 4 года. Гарантийный срок составляет 4 года», - рассказали в управлении.

По состоянию на 1 июня, лишь в 63% многоквартирных домов стоят общедомовые счетчики тепла. Сейчас в городе установлено 5323 общедомовых тепловых счетчиков в 4542 многоквартирных домах, необходимо оснастить 3181 многоквартирный дом. Ветхое жилье нуждается в установке 499 общедомовых тепловых счетчиков. Дорожная карта также предполагает разъяснение населению необходимости установки общедомовых тепловых счетчиков.

Главным преимуществом для жильцов является более низкая цена за отопление - для физических лиц, не имеющих общедомовых приборов учета тепловой энергии, тариф составляет 7267 тенге за Гкал, для физических лиц, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии, - 5327,78 тенге за Гкал.

Ранее Министерство по инвестициям и развитию сообщало о том, что в случае проведения капремонта с элементами термомодернизации и установки автоматизированного теплового пункта (АТП), позволяющего регулировать теплопотребление в зависимости от температуры воздуха, можно добиться снижения расходов до 60%. Когда в алматинских домах появятся такие АТП и за чей счет они могут быть установлены, в акимате ответить не смогли.

«В настоящее время вопрос по установке АТП находится в проработке, ответ будет предоставлен дополнительно», - заключили в управлении.

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