Семья погибшего в поезде мальчика собиралась отдохнуть на Иссык-Куле

Соседка рассказала о погибшем 12-летнем мальчике Алексее Малиневе и его семье.

Погибший при крушении пассажирского поезда 12-летний мальчик ехал с родителями и младшим братом из поселка Кушокы Карагандинской области на озеро Иссык-Куль. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала соседка семьи Наталья Шайхова.

"Они ехали на Иссык-Куль отдохнуть с детьми. У кого-то из детей до поездки был день рождения. Они не стали справлять – так, конфетки-шоколадки дома – и решили поехать отдыхать, детей на озеро отвезти", — рассказала женщина.

По словам Натальи Шайховой, родителей мальчика зовут Григорий и Ольга Малинёвы. Отец работает слесарем, мать – на местных очистных сооружениях. В семье есть младший сын – семилетний Андрей. Погибшего Алексея соседка видела часто.

"У меня внук есть, они вместе постоянно ходили, общались – бегали на стадион каждое утро, каждый день ходили в футбол играть. Группой детей во дворе у нас играли. Мальчик дружелюбный, приветливый, всегда поздоровается. Братишку Алексей и в нулевой класс школы водил, и со школы забирал. Дома, если мама с папой на смене, на работе, и покормит, и на улицу выведет. Всегда за братишкой смотрел, такой хороший мальчик был", — поделилась Шайхова.

В воскресенье днем восемь вагонов пассажирского поезда Астана – Алматы сошли с рельсов в Шуском районе Жамбылской области. Всего в поезде ехали 829 пассажиров.

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