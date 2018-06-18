Евросоюз на год продлил санкции против Крыма и Севастополя

Они распространяются на базирующиеся на территории ЕС компании и лица.

Евросоюз продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя на год — до 23 июня 2019-го. Об этом говорится на сайте Совета ЕС. Решение было принято на его заседании 18 июня, передает lenta.ru.

Отмечается, что санкции распространяются на базирующиеся на территории Евросоюза компании и лица. В частности, ограничивается импорт товаров из Крыма и экспорт продукции на полуостров, а также инвестиции в регион, покупка на его территории недвижимости и туристическая деятельность.

В мае Евросоюз расширил черный список в отношении российских чиновников, внеся в него пять человек из-за прошедших в Крыму выборов президента России. В марте ЕС также продлил до 15 сентября санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из России.

Евросоюз, США и ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением к России Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Кремль настаивает, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.

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