Врачи рассказали о состоянии 8 пострадавших при крушении поезда

Госпитализированных пациентов нет.

О состоянии восьми пострадавших при крушении поезда на станции Шу рассказали врачи в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

У восьмерых пострадавших при сходе поезда с рельсов в Жамбылской области, которых накануне доставили в Алматы, серьезных травм не было.

«У пациентов были ушибы мягких тканей теменной области, ушибы грудной клетки, тазобедренного сустава, голени, брюшной полости и травмы головы. После осмотра специалистами городской больницы №4 пострадавшие направлены на амбулаторное лечение, госпитализированных пациентов нет», - отметили в пресс-службе управления здравоохранения города Алматы.

Напомним, 17 июня при крушении поезда, следовавшего из Астаны в Алматы, погиб подросток, пострадали 14 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле Главной транспортной прокуратуры.

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