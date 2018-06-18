Дархан Калетаев принял Посла Японии в РК

Дархан Калетаев пригласил Посла Японии принять участие в Международной конференции «Инвестиции в молодежь», которая планируется 19-20 октября текущего года в Астане.

Сегодня министр по делам религий и гражданского общества РК Дархан Калетаев встретился с Послом Японии в Казахстане Ичирой Кавабата. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам реализации молодежной политики.

Глава МДРГО выразил благодарность японской стороне за активное и регулярное участие представителей Японии в работе Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Дархан Калетаев пригласил Посла Японии принять участие в Международной конференции «Инвестиции в молодежь», которая планируется 19-20 октября текущего года в Астане.

Стоит отметить, что договоренность о проведении данной конференции была достигнута по итогам встречи руководства Министерства с Председателем Азиатского форума парламентариев по народонаселению и развитию, депутатом Палаты советников Парламента Японии Кейдзо Такеми.

Высоко оценив данную инициативу, Ичиро Кавабата сообщил, что готов всячески оказывать поддержку в проведении вышеупомянутой конференции.

По итогам встречи стороны подчеркнули важность развития двустороннего сотрудничества по представляющим взаимный интерес направлениям.

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