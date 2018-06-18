В Кокшетау водитель автобуса ездил без прав

Его задержала полиция.

В Кокшетау полицейские задержали водителя пассажирского автобуса, управлявшего транспортным средством без водительских прав, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

Нарушение было выявлено в рамках проведения рейдовых мероприятий по выявлению и запрещению эксплуатации транспортных средств с превышением установленных норм загрязняющих веществ в выхлопных газах.

По информации сотрудников административной полиции, в Кокшетау задержан 43-летний водитель пассажирского автобуса «ПАЗ 3205». При проверке документов установлено, что мужчина в 2016 году был лишен права управления транспортным средством на три года за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время к ответственности, кроме самого водителя, также привлечен и руководитель местного автобусного парка, допустивший данное нарушение. Автобус водворен на штрафстоянку.

Также в рамках рейда полицейскими составлено 14 административных протоколов по ст. 334 КоАП за превышение нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах. 12 автобусов были сняты с маршрутов, двое первых руководителей автопарков привлечены к ответственности.

Аналогичную работу полицейские планируют провести и в других крупных городах области: Щучинске и Степногорске.

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