Абаев: Китайцы не рвутся в Казахстан, это миф

Министр информации высказался о синофобии.

Глава министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан Даурен Абаев объяснил, почему в интернете часто появляется фейковая информация о Китае, передает Zakon.kz.

Видео с комментариями министра опубликовано в Facebook. Глава МИК РК отвечал на вопросы в рамках программы "Открытый диалог" на Первом канале Евразия.

«Это связано с рядом факторов. Первое - наличие синофобии, то есть "китаефобии". Так, этот фактор систематически используется производителями фейков, так как любая с Китаем связанная страшилка сразу подхватывается казахстанскими пользователями соцсетей. Второй фактор – это то, что, в отличие от русского или английского языков, мало кто владеет из наших граждан китайским языком. Поэтому нам не всегда понятно, что на самом деле на видео происходит. Третий фактор – незнание Китая. Разница восприятия Китая между теми, кто хотя бы один раз побывал, и теми, кто там не был огромная. Поэтому большинство казахстанцев живёт стереотипами. То, что китайцы рвутся в Казахстан – это миф", - сообщил глава МИК РК.

Кроме того, он прокомментировал происходившее в соцсетях обсуждение отмены виз для китайских граждан, желающих посетить Казахстан.

«Вопрос об отмене виз для граждан Китая никогда не поднимался и не обсуждался. Вместе с тем, в отношении транзитных пассажиров граждан Китая и Индии введён 72-часовой безвизовый режим. Казахстан – большая страна по протяжённости, и соответственно, мы должны зарабатывать на транзите как грузов, так и пассажиров. Если, к примеру, китайские граждане летят в Россию, Европу через Казахстан, то это очень выгодно для нас, но для транзитных пассажиров, которые пользуются услугами железнодорожного транспорта через Казахстан, одних суток недостаточно, как и для некоторых авиарейсов с большими интервалами пересадок. Поэтому мы увеличиваем время пребывания транзитных пассажиров до трёх суток. Все государственные органы, которые отвечают за безопасность, миграцию, регистрацию и порядок пребывания иностранных граждан, обладают всеми необходимыми инструментами для контроля всех иностранцев. В том числе для граждан Китая", - сказал министр.

Абаев также высказался по поводу видео в соцсетях с ажиотажем возле казахстанского посольства в Китае.

«На самом деле произошло следующее: китайский оркестр в полном составе приехал в наше посольство получать визы. Причём это произошло в один из дней посещения Китая нашим президентом. Понятно, что большая часть работников посольства была занята вопросом организации государственного визита Главы государства. Соответственно, образовалась временная очередь. Это и было запечатлено на видео. В обычные дни в нашем посольстве нет таких очередей», - отметил Абаев.

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