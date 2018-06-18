iPhone за 25 тысяч тенге «продавал» юный интернет-мошенник из Алматы

Задержанный подозреваемый - житель южной столицы, недавно окончивший школу.

Для задержания интернет-мошенника петропавловским полицейским пришлось выехать в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента внутренних дел рассказали, что жертвой юного злоумышленника стал петропавловец, планировавший купить дешёвый iPhone.

«На портале бесплатных объявлений Olx.kz он нашёл, как ему показалось, отличное предложение: телефон продавали всего за 25 тысяч тенге. Правда, 20 тысяч требовалось оплатить вперёд через qiwi-кошелёк. После перевода денег продавец исчез», - рассказали в пресс-службе.

Задержанный подозреваемый - житель южной столицы, недавно окончивший школу. В сети молодой человек создал образ серьезного предпринимателя. Открыл страницу «компании», торгующей по сниженным ценам. Покупателям охотно предоставлял электронную копию удостоверения личности - не своего.

«В телефон он загрузил две копии документов из интернета. Документы принадлежат реальным людям, проживающим в Казахстане. Оба они когда-то имели неосторожность выложить свои личные данные в открытый доступ, и теперь под их именами существуют страницы во многих популярных пабликах. Некоторые открыты недобросовестными пользователями для забавы, а вот наш подозреваемый воспользовался копиями чужих документов в преступных целях», - рассказал начальник отдела криминальной полиции УВД Петропавловска Руслан Сыздыков.

Сколько ещё обманутых на счету «компании», предстоит выяснить алматинским полицейским. Именно им, по принципу территориальности, передали дело петропавловские коллеги.

Подозреваемому грозит ответственность по уголовной статье «Мошенничество», санкция которой подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

С начала года североказахстанские полицейские раскрыли 24 интернет-мошенничества. Практически все они совершались по одной и той же схеме с требованием предоплаты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!