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Кобзон попал в онкобольницу

У Кобзона диагностировали рак в 2005 году, он пережил операцию по удалению мочевого пузыря.

Фото : Владимир Федоренко / РИА Новости18 июня 2018, 20:55

Российский эстрадный певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон попал в больницу. Об этом в понедельник, 18 июня, сообщает Telegram-канал «112».

«Иосиф Кобзон самостоятельно обратился в столичный онкоцентр с жалобами на ухудшение самочувствия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи предложили исполнителю остаться в госпитале для проведения обследования.

«Народный артист занял палату в хирургии, на 18 этаже», — уточняется в публикации.

У Кобзона диагностировали рак в 2005 году, он пережил операцию по удалению мочевого пузыря.


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