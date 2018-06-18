В Белоруссии выставили на продажу арестованный за долги деревянный туалет

В конце января этого года на аукцион выставлялся кирпичный туалет в городе Раков.

РУП "БелЮрОбеспечение" (республиканское унитарное предприятие, занимается, в том числе реализацией арестованного имущества – прим. ред.) разместило у себя на сайте информацию об аукционе по продаже бывшего в употреблении деревянного туалета.

Как сообщает Sputnik Беларусь, необычный лот был выставлен на торги в счет погашения задолженностей ДСУП "ПМК-225". Торги были признаны несостоявшимися.

Причем начальная сумма за лот была установлена на уровне 200 белорусских рублей (около 33 тысяч тенге), а сумма задатка — в размере 20 рублей (3 тыс. тг). При несостоявшихся торгах "БелЮрОбеспечение" потратило на их проведение 12,09 рубля (2 тыс. тг).

Информация о столь необычном лоте на аукционе даже была размещена в республиканской прессе. Торги приостановлены для проведения переоценки строения.

Примечательно, что это уже не первые несостоявшиеся торги с подобным лотом. В конце января этого года на аукцион выставлялся кирпичный туалет в городе Раков.

Тогда начальная сумма торгов составляла 724 рубля (122 226 тг), задаток — 72,4 рубля. Торги также не состоялись, поскольку никто не был заинтересован в приобретении бывшего в употреблении капитального строения особого назначения.

Зимой "БелЮрОбеспечение" на проведение "туалетных торгов" потратило 21,17 рубля. Рекламу аукциона разместили в республиканской прессе, но также безуспешно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!