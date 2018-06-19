Мужчина дошел до конца Excel

Он подчеркивает, что все сделал вручную без использования скриптов.

Пользователь Twitter под ником Отец Golem вручную заполнил все 17 179 869 184 ячейки Excel. На это у него ушло два года.

Он подчеркивает, что все сделал вручную без использования скриптов. Чтобы заполнить все ячейки, блогер сперва пронумеровал строки и столбцы, а затем перемножил эти значения. Сделано это было «из спортивного интереса», отметил блогер из Хабаровска в комментариях к посту.

В результате файл с таблицей занимает более 200 мегабайт и открывается десять минут. Всего в Excel 1 048 576 строк и 16 384 столбца.

В январе прошлого года сообщалось, что американец потратил девять с половиной часов на то, чтобы достичь дна таблицы Excel. По признанию блогера, выяснять, какая строчка в Excel последняя, — «самый тупой вызов» в его жизни, однако кто-то все-таки должен был это сделать.

Источник: Lenta.ru

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