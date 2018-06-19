Мировые цены на нефть повысились
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,79 доллара.
Фото : inform.kz19 июня 2018, 08:48
Цены на нефть по итогам торгов в понедельник на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка повысились, передает МИА «Казинформ».
По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 1,9 доллара, до 75,34 долларов за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,79 доллара, до 65,85 долларов за баррель.
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